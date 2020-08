Descrizione evento: Quinto appuntamento con TRECASTELLI CINEMA SOTO LE STELLE, rassegna che porta il grande schermo nelle piazze e nei parchi del territorio, martedì 4 agosto 2020, alle ore 21, presso il Circolo ANSPI a Passo Ripe con THE PILLS, sempre meglio che lavorare. Un film comico, diretto e interpretato dal trio romano The Pills, composto da Matteo Corradini, Luigi Di Capua e Luca Vecchi, amici e youtubers. La pellicola racconta le vicende dei tre ragazzi, amici fin da piccoli, che si sono fatti una promessa: non lavorare mai. Il tempo passa e loro diventano grandi, abitano insieme e passano la loro vita seduti intorno al tavolo della cucina a bere caffè, senza alcuna voglia di combinare qualcosa durante le loro giornate. Il loro unico scopo nella vita sembra essere quello di boicottare il mondo, che li incita a essere produttivi con la ricerca di lavoro o con lo studio, rimanendo comodamente a far nulla nel loro piccolo appartamento alla periferia di Roma Sud. Ma le responsabilità e il lavoro sono nemici più temibili di quanto avessero mai pensato e così Matteo, Luca e Luigi dovranno essere pronti a tutto, pur di vincere questa battaglia, mantenendo fede ai propri ideali e facendo della nullafacenza un vero e proprio pilastro… La rassegna proseguirà con altri due appuntamenti nel mese di agosto: mercoledì 12 a Brugnetto con PENG e i due anatroccoli e martedì 18 a Croce di Castel Colonna con il film MADE IN ITALY. TRECASTELLI CINEMA SOTTO LE STELLE è promosso dalla Città di Trecastelli e dall’Associazione Artistico Culturale Nuvolepiatte. Tutte le proiezioni si terranno alle ore 21.00 e sono a ingresso libero. Il pubblico potrà accedere secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in numero contingentato.