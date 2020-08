Descrizione evento: ? CENA GOURMET DI PESCE



APERITIVO

Olive di Pesce e Fagiolini Dorati

*Velvet Rosé in Bolla*



ANTIPASTO

Carpaccio di Branzino con Mango, Passion Fruit e Salsa alle Erbe

*Soffio Tropicale*



PRIMO PIATTO

Risotto con Brunoise di Spada e Arancio, Salsa Cruda alla Siciliana

*Bittersweet Caress*



SECONDO PIATTO

Plateau di Mare in Carta Fata al Profumo di Menta e Zenzero

*Mosquito Cooler*



*Sorbetto di Cocomero e Vodka*



DOLCE

Bavarese con Semi di Vaniglia

*Copa Canova*



AFTER HOUR ORE 3.00

Cappuccino e Brioche



? ? ? ? ?



? ABBINAMENTO COCKTAIL AD OGNI PIATTO



La parte cocktail sarà a cura della barman Lucrezia Solimando che abbinerà un cocktail per ogni portata.



? ? ? ? ?



? ZIO PECOS & DJ VERDICCHIO



Un percorso musicale che vi accompagnerà in ogni epoca durante tutto l'evento.

Ogni momento avrà la propria musica, da un'ascolto d'eccellenza fino alla disco-music per una festa memorabile.



? ? ? ? ?



Posti limiutati

Prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: 0733 852522.

Oppure consultate la pagina Facebook di Palazzo Carradori

€45 a persona



? ? ? ? ?