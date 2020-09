Descrizione evento:

22^ VEREGRA STREET

Festival Internazione dell'Arte e del Cibo si Strada

DAL 10 AL 13 SETTEMBRE 20202

a MONTEGRANARO (FM)

dal 6 all'8 settembre anteprima con il VEREGRA CHILDREN e il “Premio Nazionale Otello Sarzi” per bambini, ragazzi e famiglie

ACCESSI AGLI SPETTACOLI e INFO

Tutti gli eventi sono gratuiti con posti saranno presto prenotabili sul sito www.eventbrite.it o con la app SmartMarca.

Infoline: 0734.897932

Inizialmente prevista dal 19 al 27 giugno, Il Comune di Montegranaro e il direttore artistico Giuseppe Nuciari Hanno dovuto posticipare la programmazione in seguito all'emergenza epidemiologica, ma con la ferma intenzione di fare tutto ciò che sarà consentito, con senso di responsabilità e in ottemperanza alle disposizioni normative, per continuare ad offrire al più ampio pubblico possibile le emozioni che solo l'arte di strada sa dare.

Sarà un’edizione particolare, durerà 4 giorni rispetto agli abituali 6, ma proporrà comunque un cartellone di altissima qualità, con spettacoli di teatro di strada, teatro di figura, circo contemporaneo, danza, improvvisazioni, musica, stage, laboratori ed eventi collaterali organizzati insieme ad associazioni cittadine, il Veregra Food e l'aneprima con il Veregra Children.

GLI SPETTACOLI

Teatro di strada, teatro di figura, musica, circo contemporaneo, danza contemporanea, danza verticale ed altre eccezionali arti performative urbane in un cartellone di altissima qualità che quest’anno presenta prevalentemente compagnia italiane, con l’obiettivo di dare sostegno ad artisti nostrani duramente colpiti da mesi di totale inattività, ma anche importanti compagnie internazionali.

Tra gli italiani ci saranno le storiche compagnie Banda Osiris, che quest'anno festeggerà i suoi primi 40 anni, e Jashgawronsky Brothers con i loro divertentissimi spettacoli comico-musicali.

Il grande teatro di prosa sarà presente con Matthias Martelli, straordinario attore nato lo stesso giorno di Dario Fo ma 60 anni dopo, che presenta “Il primo miracolo di Gesù bambino”, pièce tratta dal “suo” Mistero Buffo, la riproposizione della straordinaria opera dell’indimenticato Premio Nobel che ha realizzato nel 2017 con la regia di Eugenio Allegri e con la quale sta ancora ottenendo eccezionali successi e recensioni in tutta Italia e all’estero.

Altre proposte di grande qualità sono quelle della compagnia Malatheatre - Ludovica Rambelli Teatro con la tecnica dei tableaux vivants dedicati a Caravaggio, dove arte pittorica e teatrale si sovrapporranno gradatamente fino a coincidere nella suggestiva e spettacolare location della Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, due fantastici spettacoli di eVenti Verticali, compagnia specializzata in performance si danza verticale, e uno spettacolo in anteprima nazionale della Compagnia dei Folli, storica compagine marchigiana specializzata in spettacoli di teatro urbano con un nuovo spettacolo che fonde canto, musica e acrobazie aeree.

E poi ancora le stand-up comedy di Piero Massimo Macchini, il circo dei C'è Chi C'ha Teatro e il cabaret della compagnia Compagnia Lannutti & Corbo - PIPPU Piccola Impresa Per Produrre Umorismo , le acrobazie degli Indaco Circus, la clownerie dellaCompagnia Teatrale Eccentrici Dadarò che presenterà in anteprima uno spettacolo coprodotto con il Veregra Street, la comicità di Ugo Sanchez Jr., i grandi pupazzi itineranti della Compagnia Degli Sbuffi, il varietà-concerto della Marlon Banda, teatro di figura con le guarattelle di Enrico Francone, spettacoli con bolle di sapone dei Bubble On Circus e la satira graffiante di Fabio Saccomani.

Tra gli artisti stranieri ci saranno le magia dell'artista cubano Ernesto Planas Roldan, gli incredibili acrobati africani Black Blues Brothers, il bellissimo spettacolo clownesco e musicale The Crazy Mozarts della compagnia argentina El Mundo Costrini, il mimo persiano Saeed Fekri, le acrobazie con bicicletta della compagnia italo-guatemalteca Duo Kaos, il mano a mano della compagnia italo-argentina Duo Masawa e il fachiro inglese Thomas Blackthorn.

Come nella scorsa edizione, ci sarà la sezione PIC Festival, questa volta con spettacoli di compagnie provenienti dalla Germania – paese di uno dei partner del progetto e nazione ospite per l’anno 2020 - proposti nell’ambito di POETIC INVASION (OF THE CITIES), progetto europeo multidisciplinare che vede il Comune Di Montegranaro capofila accanto ad altri partner Europei di Germania, Romania e Belgio.

Tra le compagnie ospiti della sezione ci sarà il duo Strange Comedy Strange Comedy con un eccezionale varietà multidisciplinare.

IL VEREGRA FOOD

È confermato anche il Veregra Food, sezione che dal 2013 propone eccellenze enogastronomiche del cibo della tradizione marchigiana e del cibo di strada nazionale e internazionale.

IL VEREGRA CHILDREN

PREMIO NAZIONALE OTELLO SARZI

dal 6 all'8 settembre

Per il quarto anno consecutivo il Veregra Street dedica spazio al teatro ragazzi, al teatro di figura e a un pubblico di bambini, ragazzi e famiglie organizzando la sezione Veregra Children, che si svolgerà come anteprima dal 6 all'8 settembre.

Come nei due anni precedenti, la sezione ospita, in collaborazione con Proscenio Teatro Ragazzi e all’interno del Marameo Festival - Marameo Marche diretto da Marco Renzi,

il Premio Nazionale Otello Sarzi, il più longevo premio italiano destinato a nuove formazioni e a giovani compagnie italiane del teatro per l’infanzia e la gioventù arrivato alla XXVI edizione. Il premio presenta 12 compagnie selezionate tra giovani proposte e compagini storiche del teatro di figura, una grande opportunità per rendere visibile le loro opere agli addetti ai lavori e ad un ampio pubblico.

Tutti gli eventi del festival sono adatti ad un pubblico di tutte le età, ma con il Veregra Children da diversi anni si è deciso di dedicare spazio e attenzione particolari a creazioni studiate specificatamente per i più giovani.