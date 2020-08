Descrizione evento:

SCHERZI ALLA ROSSINI_Visto che la cena non è sicura



Sabato 15 Agosto ore 21.30. Piazza Garibaldi. Senigallia (AN)



Ultimo appuntamento della rassegna estiva del Teatro Nuovo Melograno: Scherzi alla Rossini_Visto che la cena non è sicura. Sabato 15 Agosto ore 21.30 in Piazza Garibaldi.

Uno spettacolo che nasce nell'anno Rossiniano, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni trascorsi dalla morte del compositore Pesarese Gioacchino Rossini (Pesaro 1792 - Parigi 1868). La drammaturgia è originale e offre un visione variegata e non accademica del compositore e pur non seguendo una linea cronologica degli eventi dipinge con chiarezza tutte le tappe più importanti della sua vita. Il testo è un omaggio non solo alla sua musica (eseguita dal vivo da Ilenia Stella al Pianoforte), ma anche al suo carattere schietto, alla colta goliardia e all'amore per la buona cucina.

Scherzi alla Rossini si contraddistingue per una forte componente performativa, gli attori-cuochi, Daniele Vocino, Catia Urbinelli e Cristian Strambolini, cantano, recitano, danzano e cucinano dal vivo, seguendo le ricette che Rossini amava e preparando piatti collegati alle personalità e ai luoghi che egli incontrò nella sua vita.

D’altronde, Rossini così dichiarava "Mangiare e amare, cantare e digerire: questi sono in verità i quattro atti di questa opera buffa che si chiama vita e che svanisce come la schiuma d'una bottiglia di champagne. Chi la lascia fuggire senza averne goduto, è un pazzo".





Produzione Nuovo Melograno

Di e con Catia Urbinelli, Daniele Vocino, Cristian Strambolini

Musica dal vivo Ilenia Stella

INFO UTILI PER PRENOTAZIONE E ACQUISTO BIGLIETTI:

E' necessaria la PRENOTAZIONE da effettuare con una delle seguenti modalità:

- vivaticket

- Presso il Teatro La Fenice il venerdì e il sabato dalle 17 alle 20

- Sarà possibile ed acquistare i biglietti eventualmente rimasti disponibili anche direttamente sul luogo dell'evento a partire da un'ora prima dell'inizio della manifestazione

INFO

- tel.3351776042 dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30

-info@fenicesenigallia.it

IN CASO DI CATTIVO TEMPO GLI SPETTACOLI SI SVOLGERANNO AL TEATRO LA FENICE O ALL'AUDITORIUM CHIESA DEI CANCELLI