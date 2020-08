Descrizione evento: Sabato 15 agosto, alle ore 21.15, alla Rocca Malatestiana di Fano, nell’ambito del Festival Cantautori e Affabulatori, manifestazione di punta dell’estate fanese, si esibirà la cantautrice Costanza, in apertura del concerto de Le Orme, storico gruppo rock progressivo italiano.



La giovane artista, recentemente finalista della XXXI edizione del Festival della canzone popolare e d’autore italiana Musicultura, presenterà in esclusiva al pubblico i suoi tre singoli “100 Maglioni”, “Giro intorno a me” e “Luna Park”, canzoni che anticipano il suo disco d’esordio, in uscita il 25 settembre 2020 per l’etichetta HI-QU Music. L’album è prodotto da Paolo Dossena e Domenico Sisto perCompagnia Nuove Indye.



Costanza, all’anagrafe Costanza Motroni, livornese classe 1998, inizia all’età di 14 anni a fare musica e da subito a mescolare le note con le parole, per raccontare i suoi sogni, le sue fantasie, le sue irrequietezze e le sue tentazioni. Il suo obiettivo è semplice: portare la sua arte e la sua musica tra il pubblico, piccolo o grande che sia, per mostrargli ciò che risuona nella sua mente e nel suo cuore. Firma il suo primo contratto editoriale con una società particolare e decisamente indipendente come Compagnia Nuove Indye.



Sul concerto di Ferragosto, Costanza dichiara: «Sono molto felice di presentare i miei tre singoli contenuti nel mio primo LP in uscita il 25 settembre in un posto magico come il castello di Fano e davanti ad un pubblico molto preparato alla buona musica come lo è quello de Le Orme. Spero che questo sia per me l'inizio di una serie di occasioni per fare ascoltare le mie canzoni dal vivo».



Nei suoi brani, Costanza racconta la vita e le sue fragilità, non intese come debolezze, ma come punti di forza che riescono a mettere a nudo l’anima e creano connessioni tra le persone. Si definisce “cantautrice del sistema solare” e la sua musica trasporta l’ascoltatore in una dimensione magica e onirica.



I biglietti per la serata sono in vendita al botteghino del Teatro della Fortuna (tel. 0721 800750, email: botteghino@teatrodellafortuna.it) da martedì a domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 17 alle 19:30, durante i giorni dei concerti dalle 10 alle 12:30 dalle 17 alle 19:30 presso il Botteghino del Teatro della Fortuna – Piazza XX Settembre e dalle 20 fino a inizio spettacolo presso Rocca Malatestiana – Piazza Malatesta, oppure online su www.vivaticket.it. Link diretto: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/la-notte-del-progressive-rock-le-orme-in-concerto/149560.