Descrizione evento: La Città di Trecastelli si prepara alla celebrazione del 76° Anniversario della LIBERAZIONE di Ripe Castel Colonna Monterado, che si terrà domenica 9 agosto 2020, alle ore 9, in Piazza Roma nella Municipalità di Castel Colonna, per ricordare uomini e donne di tutto il territorio che hanno combattuto per affermare importanti valori di democrazia, libertà, giustizia e pace, conquistati dalla Resistenza e stabiliti dalla Costituzione Italiana. Dopo i Saluti Istituzionali ci sarà, presso il Monumento ai Caduti, la deposizione della Corona di Alloro; un gesto significativo per tenere viva la memoria della Liberazione del territorio dall’occupazione nazi-fascista, che vuole tentare di trasferire, alle nuove generazioni, il significato di importanti gesta, che hanno tracciato indissolubilmente la storia della nostra Nazione. Subito dopo verrà data voce a letture legate a questa importante celebrazione. La manifestazione terminerà nella Municipalità di Ripe con la deposizione della Corona di Alloro presso la targa dedicata al partigiano Giuseppe Grossi. La Cittadinanza è invitata a partecipare all’evento nel rispetto della normativa vigente concernente le misure di prevenzione del Covid – 19.