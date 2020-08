Descrizione evento: Nuovo appuntamento con TRECASTELLI CINEMA SOTO LE STELLE, rassegna che porta il grande schermo nelle piazze e nei parchi del territorio, mercoledì 12 agosto 2020, alle ore 21, presso la Pista Polivalente a Brugnetto di Trecastelli con il cartone animato PENG E I DUE ANATROCCOLI.La pellicola è la storia è la storia di Peng, spensierata e indipendente oca che farebbe qualsiasi cosa piuttosto che dedicarsi all'imminente migrazione. A differenza degli altri suoi simili, infatti, Peng preferisce fare folli acrobazie in volo. Un giorno, volando troppo vicino al suolo, colpisce un gruppo di anatroccoli, separando due di questi, Chao e Chi, dal resto dei fratellini. Peng dovrà quindi prendersi cura dei due piccoli rimasti soli e salvarli dal pericoloso gatto Banzou e da altri predatori, che hanno messo gli occhi sui due anatroccoli. L'oca si occuperà dei due piccoli come un genitore, intraprendendo insieme a Chao e Chi un lungo viaggio ricco sia di pericoli che di bellezze paesaggistiche verso il sud del mondo, per raggiungere lo stormo cui appartengono. Accanto ai due piccoli anatroccoli Peng scoprirà il valore e l'importanza della famiglia…La rassegna proseguirà con un altro appuntamento nel mese di agosto, martedì 18 a Croce di Castel Colonna con il film MADE IN ITALY. TRECASTELLI CINEMA SOTTO LE STELLE è promosso dalla Città di Trecastelli e dall’Associazione Artistico Culturale Nuvolepiatte. Tutte le proiezioni si terranno alle ore 21.00 e sono a ingresso libero. Il pubblico potrà accedere secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in numero contingentato.