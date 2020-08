Descrizione evento: THE WEEK OF SPORT - NIGHT IN TREKKING ???? Passeggiata all’Osservatorio ? Complice la totale assenza della Luna ???? potremo ammirare il cielo stellato ed esprimere desideri al passaggio delle brillanti kappa Cignidi, il cui massimo è atteso proprio nelle notti tra il 18 e il 19 agosto. Ritrovo per la partenza ore 19.30 alla pro loco di Monte Grimano Terme Iscrizione obbligatoria 3343586918 - solo passeggiata gratuita - Con ingresso all’osservatorio astronomico 7€ (per chi viene in auto ritrovo all’Osservatorio ore 21.00) - Con ingresso all’osservatorio astronomico e ritorno in mini bus 10€ (bus da prenotare entro il 16/8) - Bimbi fino a 6 anni gratis All’arrivo è previsto un piccolo rinfresco, ma chi vuole può organizzarsi autonomamente con cena al sacco. Per il ritorno a piedi è prevista la partenza alle ore 22.45 Equipaggiamento minimo: - scarpe da trekking, - acqua, - torcia, - mascherina e gel igienizzante Il percorso è adatto anche a bambini camminatori ????Hi