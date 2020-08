Descrizione evento: DESCRIZIONE



Itinerario ad anello che partendo dal Lago di Fiastra consente di salire fino ai 1.820 m di quota del Rifugio del Fargno attraverso una carrareccia sempre pedalabile e che offre panorami sempre più ampi. Arrivati al Monte Coglia avremo l’altopiano di Macereto sulla destra e la stretta valle del Rio Sacro sulla sinistra fino a quando, superati i Piani di Pao, inizieremo ad affacciarci sulla Valle di Ussita per arrivare faccia a faccia con l’imponente parete nord del Monte Bove. Il premio per la lunga ascesa sarà il bivacco al Rifugio del Fargno e la vista su tutta la Val di Panico.

Finalmente inizieremo la discesa lungo la suggestiva forestale a strabiombo sulla Valle del Fargno fino a Pintura di Bolognola. Un breve tratto di trasferimento su asfalto ci condurrà ai Piani di Ragnolo, un pianoro erboso vero e proprio balcone su tutte le Marche a 1.500 m di quota.

Infine la lunga planata per tornare al Lago di Fiastra con vista sulle Lame Rosse e le Gole del Fiastrone.

Itinerario ideale per chi vuol fare lunghe ascese pedalando off road in ambienti montani, ma senza particolari difficoltà tecniche e di guida.



SCHEDA TECNICA



Percorso Anello

Lunghezza 48 km

Ascesa totale 1.750 m

Quota minima 636 m

Quota massima 1.820 m

Durata prevista 6 – 8 ore

Difficoltà 2 su 3

Fondo Carrozzabile, sterrato, sentiero, asfalto

Tipo di bike Trail bikes, All mountain, e-bike



Equipaggiamento



Bicicletta i condizioni di efficienza

Kit per riparazioni meccaniche di emergenza

Casco, occhiali, guanti, zaino.

Borraccia o sacca idrica, autonomia alimentare di sicurezza per tutta la giornata

Abbigliamento adatto alla stagione, indumenti di ricambio.

Kit primo intervento, telo termico, fischietto.

Telefono cellulare con batteria carica, caricabatteria.



Ritrovo: ore 8.00

Partenza: ore 8.30

Costo: € 35,00 a persona



Info: HIKEBIKING

ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO Regione Marche

Tel/WhatsApp/sms:

Fabrizio Francinella 338 5604533

Email: f.francinella@libero.it

Pagina Facebook/Instagram/Messanger: hikebiking