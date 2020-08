Non definito

Descrizione evento: Due serate in compagnia dei grandi protagonisti del mondo sportivo. I racconti dei grandi risultati, le emozioni, l'adrenalina, i volti di chi ha fatto la storia e tanto altro lo vivremo sotto le stelle in Piazza Garibaldi a Porto Sant'Elpidio con la giornalista Rai SIMONA ROLANDI che intervisterà:

Venerdì 28 agosto - ore 21.30:

LORENZO BERNARDI

Mister Secolo e allenatore di pallavolo

GIANFRANCO BUTINAR Performer e imitatore

MAURIZIO COLANTONI Giornalista RAI e telecronista di volley

Sabato 29 agosto - ore 21.30:

SERGIO BRIO

Giocatore, allenatore e opinionista

RICCARDO CUCCHI

Giornalista e radiocronista sportivo

Non mancate

INGRESSO LIBERO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Inviando una mail con nome e cognome di tutti i partecipanti, numero di cellulare e specificando se si tratta di congiunti all'indirizzo pseturismo@elpinet.it

o telefonando dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 al numero 0734 908 263