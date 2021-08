Descrizione evento: Passeggiata ad anello con partenza da Torre di Palme per visitare il Bosco di Cugnolo lungo il Sentiero Natura nella Macchia Mediterranea fino alla Grotta degli Amanti dove si svolse la storia di Antonio e Laurina. Nel percorso si incontrano anche gli affioramenti del Pliocene, inedite viste sul "Borgo più bello d'Italia", le ville settecentesche con i parchi e il panorama sulla campagna con la costa marchigiana fino alla sagoma del Monte Conero. Al rientro in paese visita delle chiese e giro del Mercatino per assaggiare i Prodotti tipici del territorio - € 8 difficoltà - facile durata - 2:30 ore dislivello - 100 metri le prenotazioni si ricevono via email a o messaggio fb entro le 19:30 del giorno precedente indicando: recapito telefonico, numero dei partecipanti e dove si preferisce unirsi al gruppo; partenza alle 14:30 dal parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (GPS: 43.22555 13.77733) e arrivo previsto a Torre di Palme alle 15:00 attrezzatura necessaria: calzature adatte a percorrere sentieri, vestiario traspirante idoneo all'attività escursionistica; si possono utilizzare bastoni da nordic walking o da trekking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e l'eventuale rinvio o annullamento verrà comunicato per email entro la sera precedente; in caso di meteo avverso o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi sull'evento collegato