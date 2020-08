Descrizione evento: TRECASTELLI CINEMA SOTTO LE STELLE aspetta il suo pubblico martedì 18 agosto 2020, alle ore 21, presso la Pista Polivalente a Croce di Castel Colonna con la proiezione del film MADE IN ITALY, scritto e diretto da Luciano Ligabue. La pellicola racconta la storia del cinquantenne Riko (Stefano Accorsi) che, seguendo le orme del padre, lavora nel salumificio di famiglia e ha sposato in giovane età Sara (Kasia Smutniak) che fa la parrucchiera. Riko conduce una vita abbastanza monotona e dedica tutti i suoi sacrifici per sostenere la famiglia; infatti per lui è una grande soddisfazione il figlio Pietro (Tobia De Angelis), che è il primo componente della sua famiglia ad andare all’Università. Nonostante trascorra momenti sereni con sua moglie e i suoi amici di sempre, Riko è insoddisfatto del tempo in cui vive e sembra essere pieno di false speranze e troppe delusioni. Ma quando tutte le sue certezze si sgretolano, ecco che l'uomo decide di prendere coraggio e di dare una svolta a questa vita, che iniziava a essere troppo ripetitiva…La rassegna proseguirà con un altro appuntamento nel mese di agosto, martedì 25 presso il Circolo ANSPI a Passo Ripe con la proiezione del film THE PILLS - Sempre meglio che lavorare. TRECASTELLI CINEMA SOTTO LE STELLE è promosso dalla Città di Trecastelli e dall’Associazione Artistico Culturale Nuvolepiatte. Tutte le proiezioni si terranno alle ore 21.00 e sono a ingresso libero. Il pubblico potrà accedere secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in numero contingentato.