Descrizione evento: Alta Via delle Marche_Presentazione e Incontro con gli autori

Venerdì 28 Agosto 2020

Sogneremo un viaggio bellissimo dai racconti di Nicola, Luca e Ruben attraverso le meraviglie delle nostre amate Marche!

Lo faremo con gli autori del libro “A piedi sull'Alta via delle Marche, dal Montefeltro ai Sibillini”. Un racconto unico, un’esperienza da gustare e sognare! H 18.30 Visita Guidata al Parco Archeologico di Sentium per un viaggio nella storia

H 20.00 Cena al Sentinum Bistrò con dei buonissimi taglieri di prodotti tipici e dell'ottima birra

H 21.15 Presentazione della guida e incontro con gli autori di questo viaggio : “A piedi sull'Alta via delle Marche, dal Montefeltro ai Sibillini”



All’aperto, sul prato di Sentinum, incontreremo Nicola Pezzotta, Luca Marcantonelli e Ruben Marucci, autori della guida “A piedi sull’Alta Via delle Marche” che ci racconteranno di questa magnifica avventura.



Più di 400 chilometri da vivere a piedi – molti anche in mountain-bike – sul percorso dell’Alta Via delle Marche, un nuovo trekking che unisce antichi eremi, solitarie montagne e i profumi della buona cucina. Dall’ estremo Nord al Sud della regione, l’Alta Via si snoda lungo sentieri e carrarecce e s’inerpica fino a toccare le più alte vette delle Marche: dal Sasso Simone alle leggendarie cime del Monte Sibilla, del Pizzo del Diavolo e del Monte Vettore.

In 27 tappe si attraversano cinque aree protette tra parchi e riserve naturali. La lunga traversata dell’Alta Via può essere spezzata in trekking di due, tre o più giorni, ma si può anche gustare in singole tappe, per un’esperienza alla portata di tutti. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Gli itinerari sono stati collaudati, fotografati e descritti da un team di autori (guide ambientali escursionistiche, storici dell’arte, giornalisti) che da anni frequentano e conoscono bene la regione sia per lavoro che per passione: Nicola Pezzotta, Luca Marcantonelli, Ruben Marucci, Lucia Paciaroni, Fabiola Cogliandro, Stefano Properzi.



Il progetto

Il Progetto dell’Alta Via delle Marche nasce nel dicembre 2014 quando intorno ad un caldo tavolo di un pub Nicola Pezzotta, Luca Marcantonelli e Ruben Marucci si sono riuniti spinti dalla voglia di raccontare il territorio che tanto amavano, ma che era sconosciuto ai più: l’entroterra marchigiano. Ispirandosi a due trekking consolidati in Appennino come l’Alta Via dei Monti Liguri e l’Alta Via dei Parchi (in Emilia Romagna), l’idea è stata di creare un itinerario che unisse in modo invisibile le terre alte marchigiane, percorrendo sentieri e strade già esistenti.