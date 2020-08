Descrizione evento: Convivialità, rito, cibo e lusso. Sono i capisaldi di un evento pubblico che si rispetti, in tutte le epoche.

In questo convegno parleremo del banchetto romano. Dal cibo all'abbigliamento, passando per le decorazioni floreali, le essenze e le curiosità. Un viaggio negli usi dei nostri antenati, che alla fine non sono poi così distanti dai nostri. Lasciati trasportare indietro nel tempo nell'antica Roma! PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

entro le 20:00 del giorno precedente ai seguenti contatti:

iat.sassoferrato@happennines.it

+39 0732956257 / +39 3337301732 / +39 3337300890 COSTO:

Visita guidata al Parco Archeologico di Sentinum + convegno + cena

18€ Intero

13€ Ridotto bambini e ragazzi 7-14 anni

Gratuito bambini 0-6 anni (compiuti) Le attività saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti.

Ciascuno dovrà dotarsi dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare nei modi e nei tempi previsti dalle normative vigenti Immagine di copertina: dipinto di Lawrence Alma Tadema, "Le rose di Eliogabalo", eseguito nel 1888 ed oggi conservato presso collezione privata