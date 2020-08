Descrizione evento: Ogni opera d'arte è un messaggio: immagini e senso spediti a un ricevente, ivi inclusi gli errori di cui l'arte si macchia nel confronto con la natura.

Il mittente è l'artista, colui che si fa carico del senso, dell'immagine e della tassa di spedizione, inoltrando il tutto a un indirizzo che potrebbe non esistere.

"Porto Franco" racchiude il senso del viaggio inteso nello spazio/tempo e sul mare. La opere in mostra di Carlo Cecchi racchiudono esattamente questo: un viaggio sia dentro che fuori lo spazio personale (del mittente e del ricevente) e il mare, semplicemente. Tuttavia, non manca la nota ironica e gustosamente no-sense, tipicamente "cecchiana":

"All'inaugurazione porto un mio amico.

Si chiama Franco: "Porto Franco". Per informazioni sull'artista: https://www.facebook.com/carlo.cecchi.14 -------

OPENING SABATO 22 agosto h 19:00

MAM'S - Galleria D'Arte Contemporanea Visitabile fino al 26 settembre con i seguenti orari:

Sabato e Domenica dalle 17:00 alle 19:00 ATTENZIONE !!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

entro le 20.00 del giorno precedente la visita ai seguenti contatti:

info@happennines.it

+39 3497153563 / +39 3337301732 / +39 3337300890 COSTO:

5€ VISITA MOSTRA PORTO FRANCO + MAM'S

Gratuito bambini e ragazzi 0-14 anni Le visite saranno svolte in piccoli gruppi e secondo le normative vigenti.

Ciascuno dovrà dotarsi dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare nei modi e nei tempi previsti dalle normative vigenti