Descrizione evento: Il 5 e 6 settembre, innovativa iniziativa per il Grand Tour delle Marche.



La splendida “capitale” del glorioso Ducato dei Da Varano, la città di Camerino, da vivere in modalità attiva ed esperienziale! Come? Con il Grand Tour delle Marche, che accende un innovativo fine settimana, tra creatività, itinerari-natura, volti noti e sana gastronomia di territorio.





Questo atipico 2020, infatti, aguzza l’ingegno ed il rinomato centro universitario marchigiano propone i “gioielli di famiglia” nell’ambito di un evento moderno ed intelligente. Il 5 e 6 settembre va in onda “Camerino Meraviglia Days”, iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale a sublimazione di un intenso percorso di riqualificazione turistica che entra a pieno titolo nel Grand Tour delle Marche di Tipicità ed ANCI Marche, con la partnership strategica di Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking.

Sabato 5, dalle ore 18.00, la monumentale Rocca Borgesca ospita lo show di apertura, una parata di stelle tra le quali l’attriceSimonetta Gianfelici, che ha prestato il proprio volto allo spot di Camerino Meraviglia. Condotto da Marco Ardemagni di RAI Caterpillar AM, prevede anche un contributo di Cesare Bocci, attore molto legato alla città ducale, nonché le testimonianze di due campioni di etica e sport come Andrea Angeletti, pluricampione italiano ed europeo di pattinaggio a rotelle, ed Ahmed Abdelwahed, campione italiano 3.000 siepi.

Domenica 6, spazio alle tantissime attività previste dal palinsesto. In mattinata, per gli amanti dello sport, il cuore delle iniziative sarà al “Vallicenter” trasformato per l’occasione in insolita e singolare palestra all’aria aperta, dove sarà possibile testare le più disparate attività: dal tiro con l’arco storico allo yoga “open air”, dalle cavalcate tra rocche e castelli al badminton, ma anche pedalate in mountain bike sulle tracce dell’ultimo orso e tante altre proposte “attive”. Già dal sabato, inoltre, sarà possibile fruire di inediti percorsi di trekking urbano per scoprire l’immenso valore storico-artistico di questo stupendo centro.

Arte, intrattenimento ed artigianato saranno invece i protagonisti del pomeriggio domenicale al “Sottocorte Art & Fun”. Dall’archeocucina medioevale ai giochi elettronici più moderni, fino a performance teatrali e musicali d’autore, alto artigianato artistico, comunicazione sensoriale, raffinata gioielleria d’autore, falegnameria, pittura e ceramica, …. Tutto in un magnifico “storytelling” da vivere in serenità e con i giusti distanziamenti.

Infine, per godere appieno di “Camerino Meraviglia” sono disponibili, fino al 13 settembre, speciali proposte elaborate dagli operatori turistici e della ristorazione aderenti all’iniziativa.

Percorsi, attività ed attrattive del territorio sono disponibili sulla piattaforma www.tipicitaexperience.it e sulla app ufficiale di Tipicità. INFO: 0734.277893, segreteria@tipicita.it.