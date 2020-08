Descrizione evento: Stage di Musical di due giorni (6 ore complessive) in cui attraverso lo studio di una particolare scena tratta da famosi Musical, ci cimenteremo con Recitazione, Canto e Danza con gli insegnanti Tania Biondi, Marco Piersantini e Silvia Contenti. PER BAMBINI E RAGAZZI: lunedì 14 e mercoledì 16 settembre 2020 dalle ore 15.30 alle 18.30 ***Nel Paese dei Balocchi*** tratto dal Musical PINOCCHIO PER RAGAZZI E ADULTI: lunedì 14 e mercoledì 16 settembre 2020 dalle ore 19.00 alle 22.00 ***Lady Marmalade*** tratto dal Musical MOULIN ROUGE Gli stage si rivolgono anche a chi NON HA LA MINIMA ESPERIENZA in ambito artistico. INFO E PREADESIONE (OBBLIGATORIA)

al 328 8656808 ET EVENTI E TEATRO - LA FABBRICA DELLO SPETTACOLO siamo a Fermignano PU, in Via Benedetto Croce 15 - primo piano www.eteventieteatro.com