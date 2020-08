Descrizione evento: FINALMENTE RIPARTONO I CORSI DI ET EVENTI E TEATRO A FERMIGNANO (PU)! Martedì 15 settembre 2020

vieni a provare una lezione gratuita dei nostri corsi di TEATRO e MUSICAL! ore 17.00 --> BAMBINI ore 18.30 --> RAGAZZI ore 21.00 --> ADULTI I corsi inizieranno a tutti gli effetti a partire dal mese di ottobre. Per un'esperienza spot con il mondo del teatro e del musical, date un'occhiata qui: https://www.facebook.com/events/607614726603247/ (stage di musical, durata complessiva 6 ore in due giornate) https://www.facebook.com/events/327163998404614/ (residenza artistica teatrale a Sant'Angelo in Vado per RAGAZZI) https://www.facebook.com/events/4637950309578813/ (2 giorni di laboratorio teatrale e giochi per BAMBINI) INFO E ADESIONI: tel 328 8656808 www.eteventieteatro.com