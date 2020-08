Descrizione evento:

Nel suggestivo paesaggio collinare del Monte Conero, percorreremo un giro ad anello che ci condurrà in un punto panoramico dove avvistare uno splendido tramonto sui Monti Sibillini. Pausa ristoratrice al Piccolo Birrificio Agricolo San Germano 18 e con le luci notturne, osservazione del cielo a cura degli astrofili dell'AMA - associazione marchigiana astrofili.

Durante l'escursione, tanti saranno gli argomenti di cui parlare ed i punti di interesse che attraversemo: le gradine, il pian di Stiano, fosso Fontaccia, le tracce neolitiche, il buco del diavolo, il rio Boranico, il Betelico...

DETTAGLI TECNICI

Lunghezza: 6 km

Tempo di percorrenza in cammino: 3 h soste incluse

Durate evento:circa 6 ore

Dislivello: 200 mt

Difficoltà Escursione: Facile/escursionistica - percorso su sentiero e sterrato.

Requisiti richiesti: Si richiede un minimo di abitudine a passeggiate.

Equipaggiamento obbligatorio: Scarponcini da trekking o scarpe con suola scolpita

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento a strati, pantaloni lunghi, 1 cambio da tenere in auto, acqua, snack, macchina fotografica, binocolo, bastoncini da trekking. Telino per sedersi e abiti caldi da tenere durante l'sservazione del cielo.

Costo 20 euro (la quota comprende: servizio guida ambientale AIGAE + assicurazione RC + osservazione guidata del cielo).

MInorenni: 10 euro.

Bambini fino a 6 anni: gratuito.

Le consumazioni al birrificio sono escluse dal prezzo. Verrà concordato con il birrificio un menù degustazione il cui prezzo sarà presto comunicato.

Luogo di incontro: Parcheggio del Poggio alle 14.30

Partenza escursione alle h 15.00

Trasporto: mezzi propri

INFO e PRENOTAZIONI

Federica – Guida ambientale escursionistica AIGAE - +39 3494737063

Prenotazione obbligatoria.

IMPORTANTE: l’escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19: ogni escursionista deve avere con sé mascherina chirurgica e gel disinfettante a norma CE non autoprodotto. La mascherina sarà indossata durante il briefing iniziale, finale e durante le soste, per tossire o starnutire. Non sarà utilizzata durante il cammino. Si manterrà la distanza tra escursionisti di 2mt, eccetto nei casi di nuclei familiari.

(Riserve: Escursione confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Qualora le condizioni atmosferiche non consentissero un regolare svolgimento in sicurezza, l’escursione può essere modificata o annullata il giorno stesso dell’evento.)