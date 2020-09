Descrizione evento: Antonio Rezza e Flavia Matrella, premiati nel 2018 con il Leone d'Oro alla carriera alla Biennale di Venezia, porteranno sul palco di Ortezzano il loro primo spettacolo "PITECUS". Gidio è chiuso nella sua casa; Fiorenzo sta male fisicamente; il professor Stella è un videodittatore dipendente. A questi si aggiungono un padre logorroico che non si capacita dell’omosessualità del figlio, e Saverio, disinvolto, emancipato, cosciente del suo fascino. E poi Mirella, che prega per essere assunta alle poste, e Roscio, che frequenta una nuova compagnia di amici che lo sbeffeggiano a tracotanza. Questi sono solo alcuni dei personaggi che prendono vita in Pitecus, parlando un dialetto frastagliato e tronco, facendo capolino dalle fessure e dai buchi dei vasi di stoffa variopinti. Lo spettacolo analizza il rapporto tra l’uomo e le sue perversioni; non esistono rappresentazioni positive, i personaggi sono brutti somaticamente e interiormente, sprigionano qualunquismo a pieni pori, sprofondano nell’anonimato ma, grazie al loro narcisismo, sono convinti di essere originali, contemporanei e, nei casi più sfacciati, avanguardisti. "Pitecus" è un’esperienza che non si scorda facilmente...



PRENOTAZIONE POSTI SU EVENTBRITE - Costo ingresso € 5,00