Anghiò - Festival del Pesce Azzurro Dopo essere stato per 7 edizioni l'evento di punta dell'estate sambenedettese, Anghiò sbarca a Porto Sant'Elpidio in Via Cesare Battisti, dove saranno allestite 12 cucine a disposizione di grandi Chef italiani e internazionali. I piatti, a base di pesce azzurro, potranno essere acquistati e consumati in modalità street food o seduti al tavolo.