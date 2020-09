Descrizione evento: PROGRAMMA



VENERDI' 4 SETTEMBRE

ore 18.00 - Giardini Scuola Pascoli - Il Cantastorie

Per grandi e piccini, un giullaresco narratore racconterà la storia di Giovanni Della Rovere accompagnato da musiche e canti attraverso l'utilizzo di un grande pannello dipinto dal Laboratorio Artistico Orientexpress



A seguire partirà l'Araldo insieme al gruppo di tamburi Renascentia ad annunciare l'imminente arrivo dei Signori di Senigallia per le vie della città.



ore 21.00 - Centro storico/Piazza del Duca - Il Solenne Ingresso

Corteo, tamburi,musici e animazione in Piazza del Duca, Cortile di Palazzetto Baviera e Rocca Roveresca.

(All'interno dei due palazzi storici cittadini, gli ingressi sono gratuiti e nel rispetto nelle norme per il Covid-19).



SABATO 5 SETTEMBRE

ore 18.00 - Giardini Scuola Pascoli - “Le origini del Potere”:

Presentazione del romanzo storico alla presenza dell'autrice Alessandra Selmi.

Moderatore Professore Fabrizio Chiappetti. In collaborazione con Mondadori Senigallia.



ore 18.15 - A spasso con i Duchi - Visita animata sulle tracce dei Della Rovere - Speciale Il Solenne Ingresso

Ritrovo partecipanti in Piazza del Duca presso Fontana dei Leoni.

In collaborazione con Seni.gallia Tour Operator. Costo visita guidata € 8,00

Per info. e prenotazioni:

Seni.galliaincoming Tour Operator - Tel. 345/3965537

touroperator@senigalliaincoming.it



ore 21.00 - Centro storico/Piazza del Duca - Il Solenne Ingresso

Corteo, tamburi, musici e animazione in Piazza del Duca, Cortile di Palazzetto Baviera, Rocca Roveresca.

IL SOLENNE INGRESSO

Il progetto rievocativo nato cinque anni fa da un’idea degli artisti Anna e Lorenzo Marconi, e che avrebbe dovuto svolgersi nel mese di giugno, è stato però fermato dalla crisi sanitaria dovuta al Covid19.

Dopo mesi di incertezze, spronata dallo stesso Comune di Senigallia, con il patrocinio della Regione Marche e della Direzione Regionale Musei Marche, l'Associazione Culturale L'Estetica dell'Effimero ha poi deciso di rischiare, proponendo una nuova formula pensata in base alle limitazioni imposte dalla normativa nazionale per evitare il diffondersi dei contagi.



La manifestazione racconta l’arrivo a Senigallia nel 1479, dei suoi Signori Giovanni Della Rovere e Giovanna da Montefeltro. Una delle peculiarità de Il Solenne ingresso è che ogni persona del gruppo rievocativo dei Della Rovere interpreta un personaggio realmente esistito.



Sotto la sapiente guida del regista Michele Pagliaroni, l'evento assumerà un taglio teatrale.

Il suo palcoscenico sarà il quartiere roveresco e gli interpreti popoleranno le sale di Palazzetto Baviera, la Rocca Roveresca e la sua piazza. L'intento sarà quello di far vivere agli spettatori, le atmosfere tipiche del Rinascimento, nel momento in cui i giovani Signori stanno per arrivare in città.



A tutto questo va aggiunta la maniacale cura dei dettagli, a partire dalla fattura degli abiti affidati al costumista della Compagnia della Rancia Massimo Eleonori. La ricostruzione delle danze storiche del gruppo di ballerine de Il Solenne Ingresso che ha come maestra Chiara Marangoni e gli energici ritmi del gruppo di musici e tamburi Renascentia.



Il programma vanta quest'anno la prestigiosa presenza della scrittrice Alessandra Selmi. Autrice del romanzo storico Le origini del Potere, Nord Edizioni, è definito dallo stesso autore del bestseller I Medici, Matteo Strukul, "una saga ricca di colpi di scena, intrighi, giochi di potere. Un romanzo storico travolgente". Il racconto che tratta la storia di Papa Giulio II, fratello del nostro Duca Giovanni, accende i riflettori a livello nazionale sulla famiglia Della Rovere.



Per la parte pubblicitaria, l'autore dell’immagine coordinata dell’evento, è come sempre Daniele Ferretti che attraverso i suoi ritratti fotografici, racconta anno dopo anno le gesta ed i personaggi de Il Solenne Ingresso.

Il video promozionale, che vede a sua volta la regia di Michele Pagliaroni, per la parte tecnica è affidato alla professionalità del filmmaker Andrea Ferreri.

Gruppi ospiti:

Gruppo storico Città di Corinaldo Combusta Revixi (teatro delle bandiere), La Castellana di Scapezzano (rievocazione storica), Le Ali della Terra (falconeria).



