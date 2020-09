Descrizione evento:

Parte nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini questa escursione che si snoda tra i panorami più affascinanti della regione, fino a raggiungere una delle montagne simbolo del nostro Appennino. Saliremo verso la vetta del Monte Bove Sud, tra fiori di alta quota e ripide pareti, dove vive il Camoscio Appenninico, reintrodotto nel 2006 e facile da avvistare da occhi attenti e curiosi come i nostri. Un “equilibrista” delle rocce che custodisce molti segreti e sa adattarsi ad un habitat unico e affascinante.





Durata: 6 ore - Difficoltà: E - Dislivello: 500m

Guida: Mauro Viale

Orario e Luogo di ritrovo: ore 9:00 Bar Due Monti Ussita (MC)

- Equipaggiamento (variabile sulla base delle condizioni meteo): scarponcini da trekking, acqua.

- Consigli utili: un ricambio completo da lasciare in auto.

- Costo: 15 € (comprende: organizzazione, guida AIGAE con assicurazione RCT)

- ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: Clicca sul pulsante "ISCRIVITI" in alto a destra su questa pagina o inviaci una email all'indirizzo activetourism@risorsecoop.it, per info 0733 280035.

