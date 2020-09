Descrizione evento:

Partendo dal suggestivo e silenzioso villaggio minerario di Cantarino cammineremo lungo un sentiero ad anello che oltre a portarci alla sommità del Monte Rotondo, a 802m slm, ci permetterà una visuale dal mare all'Umbria e sulle vallate circostanti. Il monte Rotondo si erge infatti solo, incastonato tra appennino e preappennino. Cammineremo tra villaggi perduti e ricordi di antichi popoli italici che in questi luoghi si sfidarono decidendo il destino della storia romana.

Non contenti di tanta vita passata sotto ai nostri piedi, poichè lì esisteva anche una vena di zolfo, al termine dell'escursione in pochi minuti d'auto, andremo a visitare la miniera di Cabernardi dove un guida ci accompagnerà raccontando la storia di questo luogo, dei minatori, e dei "sepolti vivi".

DETTAGLI TECNICI

Lunghezza: 9 km

Tempo di percorrenza in cammino: 6 h soste incluse

Durate evento: circa 8 ore

Dislivello: 300 mt

Difficoltà Escursione: Escursionistica - percorso su sentiero e sterrato.

Requisiti richiesti: Si richiede un minimo di abitudine a passeggiate.

Equipaggiamento obbligatorio: Scarponcini da trekking o scarpe con suola scolpita

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento a strati, pantaloni lunghi, 1 cambio da tenere in auto, acqua, snack, macchina fotografica, binocolo, bastoncini da trekking. Telino per sedersi e abiti caldi da tenere nello zaino. Pranzo al sacco. Busta per i rifiuti.

Costo

Adulti: 15 euro

MInorenni: 10 euro.

Bambini fino a 6 anni: gratuito.

La quota comprende: servizio guida ambientale AIGAE + assicurazione RC). Ingresso al Parco minerario + visita guidata + Museo: 5 euro.

Luogo di incontro: Bar Alimentari Ridolfi Fabiola https://goo.gl/maps/mg38aR4ptLBijj1G7 alle 9.30.

Trasporto: mezzi propri

INFO e PRENOTAZIONI

Federica – Guida ambientale escursionistica AIGAE - +39 3494737063

Prenotazione obbligatoria. Posti limitati.

IMPORTANTE: l’escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19: ogni escursionista deve avere con sé mascherina chirurgica e gel disinfettante a norma CE non autoprodotto. La mascherina sarà indossata durante il briefing iniziale, finale e durante le soste, per tossire o starnutire. Non sarà utilizzata durante il cammino. Si manterrà la distanza tra escursionisti di 2mt, eccetto nei casi di nuclei familiari.

Riserve: Escursione confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Qualora le condizioni atmosferiche non consentissero un regolare svolgimento in sicurezza, l’escursione può essere modificata o annullata il giorno stesso dell’evento.