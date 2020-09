Descrizione evento: L'Appennino Perduto è zona di cesura posta tra i ben più famosi Monti Sibillini e Monti della Laga. Area a tratti selvaggia, quasi spopolata e fuori dalle rotte turistiche offre l'innegabile fascino di un salto indietro nel tempo: il cammino si alterna tra boschi e castagneti secolari offrendo spettacolari affacci dai grandi banconi d'arenaria e l'atmosfera surreale di piccoli villaggi in parte o completamente abbandonati. Di tanto in tanto compariranno tracce di vecchia presenza umana, tra muretti, ricoveri scavati nella roccia e villaggi rupestri. Spiccheranno per suggestione il borgo abbandonato di Rocchetta, la vivace Piandelloro e Agore presidiato da un solo abitante. Da non perdere assolutamente la visita della Grotta del Petrienno con le caratteristiche case in pietra costruite all'interno e l'omonima cascata con il suo bel salto. Difficoltà E (Escursionistico). Distanza: 14 km Dislivello 550 m Tempo: 6 h (soste comprese) Sono richiesti allenamento e abitudine al cammino. Materiali per escursione: scarponi da trekking o scarpe con suola scolpita, mantella impermeabile, abbigliamento a strati, giacca a vento, cappello, acqua 1,5 lt. Pasto al sacco. Spostamenti: mezzi propri. Quota 15 €

ore 8,00 parcheggio Decathlon, Centro Commerciale Porto Grande Porto D'Ascoli

link google maps: https://goo.gl/maps/PWvytYA5q5M2 ore 9,30 Piandelloro, frazione di Acquasanta Terme (AP)

Quota 15 €

Guida escursionistica (certificata Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito

Trekking guidato

Assicurazione RCT La quota non comprende: Quanto non scritto in “la quota comprende”

Fine attività: h 16,00 circa

Numero minimo totale, 10 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti o se le condizioni atmosferiche non permettono lo svolgimento in piena sicurezza. Sarete comunque avvertiti tramite messaggio.

