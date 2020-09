Descrizione evento: Tre giorni immersi nella natura del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, tre giorni di facili camminate per godere dei paesaggi di questo luogo delle Marche, tre giorni di momenti di gusto dove assaporare prodotti locali come pecorino, ciauscolo e lenticchie Programma di viaggio 1° giorno, 16 Ottobre: Escursione a Macereto e degustazione di pecorini Incontro alle ore 14 a Visso. Il benvenuto ai Sibillini lo diamo con questa comoda escursione dal bellissimo Santuario di Macereto al piccolo borgo di Cupi. Dopo una camminata tra i pascoli e gli arbusteti con viste panoramiche sul Monte Bove e le altre vette dell'Appennino, verremo accolti dai pecorini del pastorello di Cupi, azienda casearia duramente colpita dal terremoto del 2016: escursione e merenda, la giusta maniera per iniziare questo trekking! Sistemazione nelle camere riservate e cena in hotel. Dettagli dell’escursione: Lunghezza: 6 km circa. Dislivello: 200 m circa. Difficoltà: turistico 2° giorno, 17 Ottobre: Escursione alle Lame Rosse, la “piccola cappadocia” dei Sibillini Colazione. La piccola Cappadocia, i Camini delle Fate, il Grand Canyon delle Marche: sono tanti gli appellativi con i quali vengono chiamate le Lame Rosse, autentico spettacolo della natura! Non poteva mancare un'escursione in questo angolo dei Sibillini dove, dopo aver camminato lungo un sentiero panoramico sul Lago di Fiastra e poi immersi nel bosco di leccio, il paesaggio si apre con lo scenario delle altissime Lame Rosse. Pranzo libero al sacco. Nel pomeriggio ci sposteremo a San Ginesio, inserito nell'elenco dei Borghi più belli d'Italia, per visitare il suo bellissimo centro storico. Cena in hotel. Dettagli dell’escursione: Lunghezza: 8 km. Dislivello: 300 m circa. Difficoltà: turistico/escursionistico. 3° giorno, 18 Ottobre: Escursione alle Gole dell'Infernaccio Colazione. Facile camminata in uno dei luoghi più affascinanti, misteriosi e carichi di biodiversità dei Sibillini: la Gola dell'Infernaccio, un'autentica meraviglia della natura e la fresca e verdissima faggeta di San Leonardo nell'atmosfera magica di questo angolo delle Marche. Pranzo libero al sacco. Nel pomeriggio sulla strada del rientro sosta per la visita esterna dell'Abbadia di Fiastra. Fine del viaggio. Dettagli dell’escursione: Lunghezza: 7 km. Dislivello: 300 m. Difficoltà: turistico/escursionistico *Il programma del trekking può subire modifiche a discrezione della Guida, in base alle condizioni climatiche Quota di partecipazione a persona € 295 Supplemento camera singola € 30 (calcolata sulla base di minimo 8 persone) La quota di partecipazione comprende: 2 pernottamenti in albergo/agriturismo in mezza pensione (colazione e cena); 1 merenda in azienda casearia; presenza, assistenza e accompagnamento di Guida Ambientale Escursionistica; assicurazione medica Europ Assistance; presenza di staff dell’agenzia viaggi Shine. La quota non comprende: Trasferimento con mezzi propri (in alternativa, disponibili solo 6 posti su piccolo pulmino € 60 con partenza e rientro da Rimini); pranzi; bevande extra; tutto quello non incluso nel “La quota di partecipazione comprende”. ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 100 ENTRO IL 18/09/2020 SCHEDA TECNICA: Organizzazione tecnica: Shine Agenzia Viaggi di Gimar Srl SHINE Agenzia Viaggi - Informativa privacy Via Serpieri, 20 - 47900 Rimini Tel. 0541 709101 - info@shineviaggi.net Licenza d'esercizio: Autorizzazione della Provincia di Rimini n.95 del 15/11/2004. Copertura assicurativa: polizza n. 9275112 con la compagnia assicurativa Europ Assistance per la responsabilità civile in conformità al Decreto Legislativo 206 Prezzo adulti: 295 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 800 m Tempo di percorrenza effettivo: 5 ore Lunghezza: 21 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Pasticceria Vissana, ore 14:00, Via Valnerina, 43, 62039 Visso MC, Italia, Visso Vedi tutti i dettagli nel nostro sito