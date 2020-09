Descrizione evento: PerBacco Country House – Locanda Nel favoloso giardino ospita in ESCLUSIVA ????C O N C E R T O L I V E Z E B R A T R E ?? | SPECIALITA’ DI TERRA – COCKTAIL BAR | Sabato 19 Settembre vi aspetta un evento super esclusivo.

Ospiti della serata la migliore band che allieterà la vostra cena con i migliori pezzi Rock e di ascolto

?????????????????????????

Special live

Z E B R A T R E

?????????????????????????

Il Nostro MENU? di Terra • Lombetto affumicato da noi con mandorle, uvetta e aceto balsamico.

• Spaghettone guanciale erba cipollina e ricotta

• Tagliata di Manzo e pomodorini

• Melanzane al gratin

• Nutellamisù

• Vino in bottiglia (3 pax)

• Acqua

• Caffè Price 30€ NB: su prenotazione è possibile richiedere menù alternativi di pesce, vegani e/o CARTA

????????????????????????? ** GRADITA LA PRENOTAZIONE **

Info

0721 959698 / 338 3817547

?????????????????????????

S p e c i a l P a r t n e r

Mille1Notte – Events

????????????????????????? Possibilità di prenotazione per festeggiare qualsiasi tipo di ricorrenza. Viale dell’Artigianato, 26, 61037 Mondolfo PU, Italy