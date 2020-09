Descrizione evento: EVENTO FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/310248133590348/



INGRESSO LIBERO e GRATUITO Questo è stato un anno inaspettato... ma non potevamo chiudere la stagione senza la tanto attesa festa del Grappolo d'Oro® anche se purtroppo in una veste ridotta. Questa festa fa parte della nostra storia e non poteva mancare... rispettando le normative Covid-19, Montesanto c'è! PROGRAMMA

Sul palco nell'antica Piazza Matteotti, un evento unico!

Programma

domenica 27 Settembre dalle ore 15.30

Presenta @Fabio Marano

Premio Pastocchi

Concorso nazionale intitolato al nostro poeta dialettale

Giovanni Pastocchi con la lettura delle sue poesie.

Scuola Primaria - I. C. Giacomo Leopardi

Gli alunni della 4A, le Insegnanti e la Dirigente Scolastica.

@Nicolas Paccaloni

Performance del conduttore, attore e musicista potentino. ore 16.30

CARRISTI

Esibizione dei Rioni di PORTA GALIZIANO, SAN GIRIO e PORTA MARINA in una versione alternativa. Mugellini Festival

Presentazione del rinomato Festival Mugellini,

rassegna di Musica e performance d’Arte. ore 18.15

MAX GIUSTI

Spettacolo comico e musicale del famoso showman. Conclusione:

omaggio ai 75 anni della

ASD POTENZA PICENA CALCIO. ore 20.00

BRINDISI FINALE!! #loading Oramai ci siamo, siamo arrivati all'edizione 59,99 solo per quest'anno ... sta per iniziare la Festa tradizionale dedicata all’uva manca davvero poco!