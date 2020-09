Descrizione evento: Un’escursione nel fitto dei boschi secolari di CIngoli, dove si godono scorci magnifici sull’intera Regione Marche, ci condurrà alla scoperta del secondo tasso più antico d’Italia con un'età stimata di circa 1000 anni! I colori del bosco in questo periodo sono davvero meravigliosi, un sentiero nascosto passa proprio tra una rigogliosa “macchia” di scotano chiamato l’albero della nebbia che colora di rosso rame tutto il sottobosco.



Guida: Mauro Viale

Durata: 4 ore - Difficoltà: T/E - Dislivello: 300 m

Orario e Luogo di ritrovo: ore 9:30 parcheggio viali Valentini di Cingoli.



- Equipaggiamento (variabile sulla base delle condizioni meteo): scarponcini da trekking, acqua.

- Consigli utili: un ricambio completo da lasciare in auto.

- Costo: 15 € (comprende: organizzazione, guida AIGAE con assicurazione RCT)

- Info: activetourism@risorsecoop.it, 0733 280035.



Legenda livelli di difficoltà:

T - turistica

E - escursionistica

EE - escursionisti esperti