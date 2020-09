Descrizione evento: Un itinerario diverso e lontano dalle solite mete affollate per godere in tranquillità i magnifici colori delle foglie di faggio in autunno. Un giro ad anello che si snoda tra piccole creste panoramiche e il fitto dei boschi che indossano in questo periodo il loro abito migliore. A fine escursione sarà possibile approfittare di una meritata merenda presso i rifugi della zona.



Guida: Mauro Viale

DURATA: 4 Ore - DISLIVELLO: 350 metri - DIFFICOLTA’: T/E

Ritrovo: Rifugio Fonte Lardina Sassotetto di Sarnano (MC), ore 9:30



PER ISCRIVERSI ALL’ESCURSIONE E’ NECESSARIO COMPILARE IL FORM A QUESTO INDIRIZZO: https://www.activetourism.it/eventi-icagenda/379-le-faggete-di-sassotetto-e-le-vette-dei-sibillini/iscrizione

- Equipaggiamento (variabile sulla base delle condizioni meteo): scarponcini da trekking, acqua.

- Consigli utili: un ricambio completo da lasciare in auto.

- Costo: 15 € (comprende: organizzazione, guida AIGAE con assicurazione RCT)

- Info: activetourism@risorsecoop.it, 0733 280035.





INFORMAZIONI GENERALI

Assicurazione Infortuni

Tutte le nostre attività sono seguite da guide con copertura RCT, Risorse ti offre una possibilità in più per garantire la tua sicurezza e per un servizio qualitativamente migliore puoi attivare una assicurazione infortuni personale ad un prezzo speciale. Attiva l'assicurazione infortuni personale.



Sconti e promozioni

Risorse Cooperativa premia gli escursionisti più fedeli dando la possibilità di usufruire di sconti e promozioni, non perdere l’occasione: scopri l’occasione che fa per te!



Numero massimo di partecipanti

Il numero massimo di escursionisti consentito varia in base alle peculiarità di ogni escursione, ed è valutato per garantire la massima sicurezza e godibilità dell’evento.



Variazione o annullamento eventi

Risorse Cooperativa si riserva la possibilità di annullare l'evento qualora le condizioni atmosferiche non ne consentano un regolare svolgimento in sicurezza. L’attività può essere annullata o il percorso modificato su decisione della guida escursionistica anche il giorno stesso dell’evento.



Legenda livelli di difficoltà:

T - turistica

E - escursionistica

EE - escursionisti esperti