Descrizione evento: Domenica 20 settembre, ritornano le visite guidate al maneggio!

Per evitare assembramenti sono previsti tre orari di partenza per il giro della fattoria: uno alle 16.30, uno alle 17.00 ed un ultimo alle 17.30: per ogni orario ci saranno circa 30 persone per gruppo.

Finita la passeggiata sarà organizzato un piccolo laboratorio per i bambini.

Costo del pomeriggio 4€ adulti e bambini.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3398322578.

Prenotazione obbligatoria.