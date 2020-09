Descrizione evento: domenica 27 settembre:

INCONTRO CULTURA:

Di bengodi in cuccagne,

storie favolose di golosità senza fine

Lezione e pranzo con il Prof. Tommaso Lucchetti



Programma indicativo:



- 10:00: arrivo e benvenuto;

- 10:30: lezione;

- 13:00: pranzo a tema;







Tommaso Lucchetti, storico della cultura gastronomica e dell’arte conviviale.



Di formazione storico dell'arte, con vocazione antropologica ed iconografica sui temi del cibo e della mensa, è docente delle materie di “Immagine del cibo” e “Storia e Cultura dell'Alimentazione” all’Università di Parma (corso di laurea in Scienze Gastronomiche). Collabora presso musei, biblioteche ed istituzioni culturali per la ricerca e la valorizzazione di aspetti storici ed antropologici su cibo ed arti da mensa. Tra le pubblicazioni si ricordano le monografie "Piatti reali e trionfi di zucchero" (Retecamere, 2009), "Storia dell’alimentazione, della cultura gastronomica, dell’arte conviviale delle Marche" (Il Lavoro Editoriale, 2009), "Il Poeta e la sua mensa" (Il Lavoro Editoriale, 2012), "Il sapore delle arti" (Sistema Museale Provincia di Ancona, 2014), "le Feste dello spirito" (2015), il saggio "Cucina ed arti plastiche" per "Cultura del Cibo" (IV volume), a cura di Massimo Montanari per le Opere Enciclopediche Utet (2015). Tra gli antichi ricettari manoscritti recuperati e trascritti oltre alle carte di casa seicentesche del cardinal Bonaccorsi a Macerata, un sermone quattrocentesco a tema conviviale di San Giacomo della Marca, gli appunti ottocenteschi di Tommaso Zaccagnini di Staffolo, le note sette-ottocentesche di cucina e dispensa delle clarisse di Serra de’ Conti e quelle otto-novecentesche delle clarisse di Montegiorgio, le carte ottocentesche di Celeste Erard, moglie del musicista Gaspare Spontini; tra il recupero di testimonianze e memorie orali i volumi “L’aratro, l’arola, l’aia” (2008, sulle aree rurali delle vallate del Cesano e del Metauro), “Solchi” (2015, sul fermano), “Memorie di cucina a Moie” (2016), “Falconara: Luogo di incontro (2017)”. E’ autore della guida storico-divulgativa per la CNA “Un giardino imbandito tra Ancona e Macerata (2018)”. L’ultima sua monografia è dedicata alle testimonianze documentarie ed orali raccolte in diversi monasteri delle Marche, I sapori della cucina monastica : memorie e antichi ricettari delle Marche(2020). Tra i riconoscimenti ricevuti è stato premiato dalla Stampa Estera a Roma come Divulgatore Culturale della Gastronomia 2014.



Sull’argomento del giorno:



Il tema fantasioso del Paese di Cuccagna, è un luogo letterario immaginato nella narrazione e nelle raffigurazioni dotte e popolari di tutti i tempi, che attraverso i tempi ricorre come proiezione favoleggiata di realtà al contrario molto dure, caratterizzate da sofferenze, privazioni, fame e asperità varie dell'esistenza terrena. Può essere una creazione fiabesca, nelle novelle e nelle saghe dei racconti tradizionali del popolo, dallo stesso regno cuccagnesco alle casette zuccherate o ai paesi dei Balocchi, o anche può essere proposto come un divertimento letterario per i signori, come nel boccaccesco "Bengodi", ma persino si è presentato come la visualizzazione dell'estasi premiante proposta dalle religioni come definivo riscatto ed approdo di un percorso iniziatico e formativo, sia nell'Età dell'Oro dei miti classici greco-romani, sia nella Terra Promessa e negli Eden delle grandi religioni monoteiste.

Il premio gratificante e riscattante di questo mito è un'abbondanza che fa svanire in un colpo la cronica preoccupazione quotidiana di soddisfare l'insaziabile corpo e la cronica ansia di mettere assieme giorno dopo giorno il pranzo con la cena. Questo sogno di un luogo magico dove il cibo è donato a non finire dal creato, senza l'incommensurabile fatica di dover lavorare terre ed orti ed a governare animali; eppure dalle fantasticherie riesce ad approdare spesso a scenografie tangibili e reali, ricreate di tanto in tanto episodicamente anche per i ceti più umili, dal Carnevale alle fiere, passando per scenografie conviviali di vario genere come nelle feste di piazza, nelle giostre e nelle cerimonie conviviali.

La conferenza non solo racconterà come questa realtà delle più golose meraviglie agognate abbia veramente attraversato le epoche, ma anche quali cibi e pietanze, nelle molteplici declinazioni mitico-letterarie e grafico-pittoriche siano state ricorrenti in questo immaginario realistico degli appetiti più irresistibili, codificando autentici emblemi dei piaceri più succulenti ed invitanti.





Il contributo per la giornata è di €45,00 comprensivo di pranzo.



E’ richiesta la prenotazione obbligatoria tramite messaggio privato alla pagina di ValdericArte o tramite telefono chiamando Stella al 328 33 80 906 (anche WhatsApp).



Per i primi 7 iscritti un omaggio firmato ValdericArte!



VI ASPETTIAMO A

ValdericArte Creative Residence

Località Valderica, 8

Lamoli di Borgo Pace PU

www.valdericarte.com



Ad attendervi la luce di colori, natura, arte e una cucina che apre il cuore.