Descrizione evento: Una bella passeggiata ad anello, partendo dal piccolo borgo di Cupi, nello scenario dell'altopiano di Macereto con i panorami dell'Appennino Umbro-Marchigiano, del Monte Bove, ed il bosco in veste autunnale fino al Santuario di Macereto. Pranzo al sacco, ognuno provvede al proprio. Durante l'escursione faremo visita all'azienda Scolastici per l'acquisto di ricotte e pecorini. Requisiti Passeggiata che richiede un minimo di allenamento alla camminata, ma nessuna capacità tecnica. Prezzo adulti: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 350 m Tempo di percorrenza effettivo: 4 ore Lunghezza: 13 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 9:30 di fronte al Rifugio di Cupi, Via Piana 1, loc. Cupi, Cupi Vedi tutti i dettagli nel nostro sito