Descrizione evento: Una piacevole escursione ad anello tra i boschi in veste autunnale sopra Amandola, alla scoperta delle minuscole frazioni di Garulla e Casalicchio, in questa splendida zona dove regna una pace unica. Il pranzo sarà durante il tragitto presso il Rifugio CAI Città di Amandola di Campolungo, menu alla carta (il costo della cena è a parte). Al termine del pranzo completeremo l'escursione per tornare alle auto. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 400 m Tempo di percorrenza effettivo: 3:30 ore Lunghezza: 9 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 9 Piazza di Amandola, Zoccolanti, 63857 Amandola FM, Italia, Amandola Vedi tutti i dettagli nel nostro sito