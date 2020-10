Descrizione evento: L'escursione per eccellenza dei Monti Sibillini, sul monte che da il nome alla catena montuosa: il Monte Sibilla. La partenza a piedi è dal Rifugio Sibilla da dove si inizia su ripida salita fino a raggiungere il crinale; una volta raggiunto l'escursione prosegue sulla panoramica cresta che conduce alla vetta (2.173 m slm), con panorami eccezionali in tutte le direzioni: a nord, la valle dell'Infernaccio e il monte Priora, a sud la valle del lago di Pilato, il Vettore, a est il mare, ad ovest il Monte Porche, Sasso Borghese, Cima Vallelunga. Pranzo al sacco in vetta e rientro dapprima proseguendo la cresta poi seguendo una comoda sterrata. Spostamento di circa 20 minuti (tratto finale di 5 km su sterrata) tra il luogo di ritrovo ed il punto di partenza dell'escursione Prezzo adulti: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionisti Esperti Dislivello: 650 Tempo di percorrenza effettivo: 4.15 ore Lunghezza: 12 km Requisiti richiesti Assenza di vertigini Non essere alla prima esperienza in montagna Essere un po' allenati alla camminata Avere buona preparazione fisica Capacità di percorrere sentieri stretti, a volte esposti e su fondo misto (sassi, pietre, erba) Ritrovo principale Ore 9 Bar Zocchi, 63088 Montemonaco AP, Italia, Montemonaco Vedi tutti i dettagli nel nostro sito