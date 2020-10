Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Escursione ad anello intorno al Monte Canfaitoimmersi nella magia dei colori del bosco d'autunno! Si parte dalla maestosa Faggeta di Canfaito con i suoi alberi monumentali, per poi attraversare ampi pascoli che regalano panorami che arrivano al mare fino a tuffarsi nuovamente nello spettacolo cromatico del foliage autunnale e scoprire la piccola "chicca" nascosta del Sasso Forato. Prezzo adulti: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 560 m Tempo di percorrenza effettivo: 4:15 ore Lunghezza: 13,5 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 8:45 Parcheggio Canfaito , , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito