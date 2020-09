Descrizione evento: Montefalcone e Smerillo sono borghi dell'alta collina marchigiana tra i più panoramici e meglio conservati, oltre a offrire spettacolari vedute i sentieri che li collegano regalano una ricca immersione tra storia natura e geologia. Dal caratteristico borgo di Montefalcone, cammineremo per antichi sentieri medievali, risaliremo la superba rupe d'arenaria per immergerci nelle atmosfere autunnali di un grande bosco. Arrivati a Smerillo ci attarderemo tra le sue viuzze quindi scenderemo nella “Fessa” la celebre spaccatura nella parete rocciosa che ha restituito una grande quantità di fossili. Chiuderemo l'anello tornando a camminare nel bosco tra castagni e faggi secolari. Non è un trekking impegnativo, ma è richiesta un po' di abitudine al cammino. Difficoltà: T (Turistico)

Durata escursione: 4 h (soste escluse) distanza: 9 km dislivello: 460 m Materiali: mantellina impermeabile, scarponi da trekking o scarpe con suola scolpita, abbigliamento a strati, giacca a vento, cappello. Acqua 1 lt frutta, frutta secca o barrette energizzanti. Pranzo al sacco. Spostamenti con mezzi propri. Ritrovo: ore 8,00 parcheggio Bar Caprice, Marina di Altidona (FM)

(link google maps https://goo.gl/maps/QDDVe7JLSf42) ore 9,00 piazzetta di Via Appennina, Montefalcone Appennino (FM)

(link google maps https://goo.gl/maps/SXqqvqDz8CWwmJkQA) Quota 15 €

Ragazzi sotto i 12 anni gratis La quota 15 € comprende:

Guida escursionistica (Abilitata Regione Marche. Certificata Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito Assicurazione RCT La quota non comprende:

Quanto non scritto in “la quota comprende”

___________________________________________________ Info e prenotazioni:

Alessandro 3285943956

(anche sms e WhatsApp) Precauzioni e misure ANTI-COVID:

PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

ogni partecipante deve avere e utilizzare: - n. 1 mascherine chirurgiche (meglio se 2 o 3) con marchio CE (possibilmente non la usa e getta ma quella riutilizzabile)

La mascherina NON VA indossata durante il cammino ma nei momenti di sosta e e al momento di incrocio con altre persone durante il cammino lungo il sentiero

- n. 1 paia di guanti monouso (facoltativi) in lattice o in nitrile (per la fase di pagamento)

- gel disinfettante a norma CE non autoprodotto SMALTIMENTO DPI. Ogni partecipante dovrà essere dotato di un sacchetto di plastica per riporre i DPI usati e potenzialmente infetti. Spostamenti: su mezzi propri.

Fine attività: h 16,30 circa

Numero minimo totale, 5 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti o se le condizioni atmosferiche non permettono lo svolgimento in piena sicurezza. Sarete comunque avvertiti tramite messaggio.

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida. Foto di copertina by @macr0s0ft