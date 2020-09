Descrizione evento: Giovani talenti: arriva la finalissima di "Baby Voice” a Pietrarubbia (PU) Si terranno sabato e domenica nel Borgo di Pietrarubbia, denominato Castello, le finali nazionali del Festival Baby Voice 2020.



Giunge dunque a conclusione l’ottava edizione della manifestazione canora dedicata alle piccole ugole di età compresa fra i 3 e i 14 anni. È stato un percorso entusiasmante quello che ha condotto i piccoli concorrenti alla finalissima, dalle verifiche di idoneità, passando per le semifinali. Un “piccolo viaggio” che non ha mai perso di vista l’obiettivo principale della manifestazione: promuovere fra i più giovani la tradizione italiana del canto attraverso momenti di divertimento e socializzazione.

Baby Voice in questi mesi ha accompagnato bambine e bambini in un importante percorso di crescita e formazione che può rappresentare per loro un patrimonio di esperienze per il futuro, anche nel caso in cui esso non prosegua nel mondo della musica. Attraverso il canto Baby Voice vuole infatti trasmettere valori relazionali come il rispetto nel confronto, il riconoscimento del talento e del merito di ognuno, la competizione sana e positiva.



Una giuria d’eccezione valuterà i piccoli artisti: Antonio Maria Magro, regista; Maria Assunta Paolini, Sindaco di Pietrarubbia; Lykke Votkaer Anholm, soprano lirico; Monikà, cantautrice; Luca Medri, direttore di Cosascuola Music Academy di Forlì . E’ annunciata la presenza anche di Francesco Carrer, 14 anni, già star del piccolo schermo dalla vincita del “ Golden Buzzer “ assegnato da Federica Pellegrini ad Italia’s Got Talent 2020 al quale si è classificato al 2° posto (1° posto come cantante). Oltre a Carrer, si esibiranno altri giovani di successo: Valentina Carati, vincitrice del Festival Una Voce per l’Europa 2018, Giada Tripaldi, vincitrice dei contest Giulietta Loves Romeo e Music Gallery, Nicholas Ceragioli, corista e solista del Festival Pucciniano in varie edizioni. Alla conduzione Patrizia Deitos, anche ex modella ed ora apprezzata cantante jazz internazionale.



Un week end di musica dedicato ai piccoli talenti, organizzato da Nove Eventi Srl e dal Distretto della Musica di Valmarecchia, da anni presente sul territorio come realtà formatrice nel mondo musicale ed incaricata della custodia e rivalutazione del Borgo storico.



L’appuntamento con le fasi finali dell’ottavo Baby Voice Festival è dunque per sabato 26 settembre alle ore 21 e domenica 27 settembre alle ore 15 presso il Borgo di Pietrarubbia. Ristorazione sempre disponibile a pranzo e a cena (tel 0722/75144) L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. (per Informazioni 380/8004040)