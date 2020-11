Descrizione evento: MARCHE TEATRO/ TEATRO DEL CANGURO sabato alle 18 - domenica alle 17 teatro per attore e burattino per bambini dai 3 anni con Lino Terra e Nicoletta Briganti regia Lino Terra Piccolo è un burattino molto...piccolo. La sua piccola storia è racchiusa all'interno di uno spazio che lo vede nascere e vivere e scoprire tutto quanto c'è da scoprire. Come in un quaderno dove i bambini disegnano le loro storie ed i loro personaggi, il mondo di Piccolo è tutto da inventare e da riempire, da colorare e da completare. La sua vita è un foglio di carta bianca e pulita dove tutto può accadere; è sufficiente disegnarvi il mare perché su quel mare Piccolo possa navigare e poi naufragare ed infine salvarsi su di una piccola isola che lo accoglierà bagnato ed impaurito. Con Piccolo gioca un “grande”: Mimmo. Mimmo è un grande un po' buono e un po' cattivo, un po' simpatico e un po' no; un grande non si aspettava un compagno così...piccolo e che qualche volta non sa resistere alla tentazione di dimostrarsi più forte e più importante dell'altro. Tra i due si sviluppa così un rapporto continuo, ora pacifico e sereno, ora costruito su piccole ripicche e dispetti, a volte anche di rabbia, ma che si concluderà alla fine con una inevitabile collaborazione fra i due unici protagonisti e antagonisti della storia. Scenicamente lo spettacolo è costituito da uno spazio-teatrino dove Piccolo vive la sua storia e dove Mimmo gli disegna o gli porge semplici ed usuali oggetti che ambientano o modificano le sue vicende. I due comunicano tra loro e con il pubblico con tanti gesti, smorfie, qualche suono e parole. Biglietto : (posto unico) € 4. prenotazione obbligatoria allo 071 82805