Descrizione evento: Uno dei prodotti autunnali più amati è sicuramente la castagna! Nelle nostre montagne fortunatamente non mancano i castagneti e ai Sibillini, nella zona di Montemonaco, ce ne sono diversi! Trascorreremo quindi la mattinata a raccogliere le castagne per poi compiere, dopo un pranzo con le bontà locali, una facile e suggestiva escursione all’interno delle Gole dell’Infernaccio fino all’Eremo di San Leonardo, attraversando una faggeta nel pieno del foliage! Programma: Mattina: raccolta libera dei marroni in un castagneto privato, il costo è in base al quantitativo di castagne raccolte. Pranzo presso il Ristorante Monti Azzurri con menù completo con piatti tipici a base di castagne o pranzo al sacco libero in centro a Montemonaco (acquistabile anche sul posto) Pomeriggio: escursione alle Gole dell’Infernaccio. Lunghezza: 7 km. Dislivello: 300 m in salita e in discesa. Difficoltà: turistico/escursionistico Trasporto: mezzi propri. Quota escursione con pranzo al ristorante: 30 € Quota pranzo al ristorante: 20 € Quota escursione con pranzo al sacco: 15 € Quota scontata: 10 € minorenni Quota raccolta castagne: 5 €/kg (prezzo indicativo, lo sapremo con esattezza qualche giorno prima della raccolta) Nota COVID-19: durante l’escursione dovremo mantenere un distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione) Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 23 ottobre. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 30 € (servizio guida ambientale e pranzo al ristorante) + raccolta delle castagne Prezzo bambini: 25 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 300 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 7 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Bar Zocchi, ore 9:30, Via Italia, 7, 63088 Montemonaco AP, Italia, Montemonaco

Senigallia (AN), Bar Paola, Via Bruno 22, ore 7:30