Descrizione evento: Le montagne e le colline nel territorio dove si produce la Vernaccia di Serrapetrona D.O.C.G. attraverso il sentiero "...tra Santi e Incanti..." che ripercorre un tratto dell'antico tracciato della via romano-lauretana.

I borghi, i castelli, le torri di avvistamento, l'accoglienza, i panorami, la tranquillità, le cantine.

Partiremo dalla Cantina Serboni a Borgiano e subito troveremo il piccolo borgo semi abbandonato di Borgianello con vista strepitosa sul lago sottostante.

Su strada bianca arriveremo a Statte e ci fermeremo per vedere l’ex Castello, oggi restaurato ma di proprietà privata e purtroppo non visitabile. Con piacevoli saliscendi proseguiremo verso piccoli borghi, teatro di storici eventi, adagiati sul pendio del Monte Letegge che aggireremo fino a giungere ai piedi del Monte d’Aria conquistando ampi panorami sull’alta Val Potenza fino a Camerino. Qui decideremo se avremo le energie per affrontare la dura ma suggestiva scalata al Monte Letegge, o lasciarci scivolare su comodo asfalto verso Serrapetrona. Visiteremo questo delizioso paesino che regala angoli e scorci da fotografare e portare con sé.

Per il rientro al punto di partenza la strada ci richiederà un ultimo sforzo, ma ci permetterà di passare davanti alle più conosciute aziende vinicole che producono la Vernaccia di Serrapetrona. Al rientro, per chi lo desidererà, chiederemo al signor Serboni e ai suoi figli di mostrarci la loro cantina e magari fermarci a degustare i suoi prodotti.



Info e prenotazioni:

FABRIZIO FRANCINELLA

Accompagnatore Cicloturistico

Abilitazione professionale Regione Marche

Tel/WhatsApp/sms: 338 5604533

Email: f.francinella@libero.it

Pagina Facebook/Instagram/Messanger: hikebiking