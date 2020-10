Descrizione evento:

Mettiti in gioco con IL CERVELLONE! OGNI Mercoledì

Prenota la cena al Paradise e divertiti con famiglia o amici con il QUIZ “IL CERVELLONE”.

Disponibile menu alla carta, oppure menu fisso!

Promo 15 € cena menu fisso: Pizza, patatine fritte e bevanda media.

Come si svolge la serata “Cervellone”?

Il gioco si tiene al Ristorante con inizio alle 21.30. Ad ogni tavolo viene assegnato una pulsantiera (una per ogni tavolo prenotato).

Sono previste 4 manches: le prime 3 più semplici con premi offerti dal “Paradise” e subito usufruibili, mentre per la quarta il “Paradise” metterà in palio un premio per il gruppo. Durante tutta la serata, l’organizzazione de “Il Cervellone” distribuirà ai partecipanti dei gadget come premi accessori.

E’ possibile arrivare dopo cena, per cui, in base alla disponibilità di pulsantiere e posti e se ci saranno ancora manches da svolgere,si potrà partecipare al gioco (resta obbligatoria una consumazione a persona). Il posto per giocare a tutte e 4 le manches è garantito esclusivamente tramite la prenotazione del tavolo al ristorante.

prenota tavolo & cena: 0731.605070





“Il Cervellone” è il gioco a quiz multimediale per eccellenza, pensato e progettato per il mondo dell’intrattenimento in genere, ideato e prodotto da PLANET MULTIMEDIA.

Attraverso l’utilizzo di moderne pulsantiere elettroniche senza fili, i partecipanti al gioco/evento interagiscono direttamente con l’avanzatissimo sistema elettronico, diventando i protagonisti principali della serata.

https://www.paradise-monsano.com/news-drink-food/cervellone-gioco-quiz/