Descrizione evento:

Arriva uno speciale evento a cui teniamo particolarmente

VISITA AL RANCH CON SPETTACOLO CAVALLI

Siamo felici di annunciare che Domenica 11 Ottobre 2020 il Centro Ippico Circolo della Natura apre i suoi cancelli al pubblico!

La giornata del cowboy inizierà con una serie di giochi a tema western dedicati a bambini e famiglie. Seguirà una visita del maneggio aperta ad ogni età per conoscere e relazionarsi con i cavalli.

Nel pomeriggio verrà presentato lo spettacolo equestre “L’ultima fuga per la libertà” in onore dei cavalli Appaloosa e della tribù di nativi americani che per primi allevarono questa razza. I nostri Appaloosa assieme ai ragazzi e ragazze del centro ippico vi trasporteranno in un far west ancora incontaminato e vi narreranno le origini dell’intimo rapporto uomo-cavallo. Nell’evento verrà presentata e unita al branco dei nostri Appaloosa, Ultima, meravigliosa femmina Appaloosa di 7 anni che raggiungerà i suoi fratelli Pegaso e Biondo.

PROGRAMMA

10.00 – Apertura cancelli

– Giochi a tema e visita al ranch

13.00 – Pranzo country (fino ad esaurimento posti)

15.00 – Inizio spettacolo equestre “L’ultima fuga per la libertà”

PREZZI

Intera giornata (giochi e visita al ranch, pranzo e spettacolo) 15euro adulti e bambini

Metà giornata (pranzo e spettacolo) 10euro adulti e bambini

EVENTO SU PRENOTAZIONE entro Sabato 10 Ottobre ore 18.00

Non mancate. Vi aspettiamo!!!

Info e Prenotazione Francesca 339 8322578

MISURE ANTI-COVID

Con l'emergenza sanitaria ancora in corso, sarà nostra priorità garantire a tutti la massima sicurezza a livello di salute.

L'evento avrà un numero di posti limitato e all'interno sarà garantito il distanziamento fisico. Sarà necessario essere muniti di mascherina e verranno posti distributori di gel igienizzanti.