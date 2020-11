Descrizione evento: Oggi percorreremo una bel tratto della futura Ciclovia Adriatica che scorre da nord a sud tutta la nostra regione, inserendosi così in un itinerario ben più lungo e spettacolare che unisce tutta la costa est d’Italia! Dalla stazione di Civitanova per ciclabili, lungomare, pinete e spiaggia arriveremo fino a San Benedetto e al Parco Regionale della Sentina dove un sistema di dune resiste ad un processo di antropizzazione purtroppo esagerato iniziato decenni fa. Una volta arrivati sarà possibile fermarsi per pranzo presso un piccolo locale tipico e rientrare poi comodamente in treno.



Guida: Mauro Viale

DURATA: 1 Giornata - DISTANZA: 40 KM - DISLIVELLO: 100 metri - DIFFICOLTÀ’: Facile

Ritrovo: Stazione di Civitanova Marche, ore 9:00 Abbigliamento consigliato: casco (obbligatorio), completo da ciclismo o tuta da ginnastica e scarpe da tennis.

Nello zaino: macchina fotografica, impermeabile, snack o panino, acqua (almeno un litro).

Costo: 20 € (comprende: organizzazione, guida ambientale escursionistica abilitata con assicurazione RCT). ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: Clicca sul pulsante "ISCRIVITI" in alto a destra su questa pagina o inviaci una email all'indirizzo activetourism@risorsecoop.it, per info 0733 280035.

Variazione o annullamento eventi: Risorse Cooperativa si riserva la possibilità di annullare o variare l'evento qualora le condizioni atmosferiche o altro non ne consentano un regolare svolgimento in sicurezza. L'attività può essere annullata o il percorso modificato su decisione della guida escursionistica anche il giorno stesso dell'evento stesso.

Risorse Cooperativa si riserva la possibilità di annullare l'evento qualora le condizioni atmosferiche non ne consentano un regolare svolgimento in sicurezza. L’attività può essere annullata o il percorso modificato su decisione della guida escursionistica anche il giorno stesso dell’evento.