Descrizione evento: Una spettacolare escursione caratterizzata da una moltitudine di ambienti dai boschi misti ai boschi di faggio, fino alle praterie secondarie in quota con viste panoramiche a 360° su Umbria, Lazio, Sibillini, e appennino centro-nord delle Marche. Un luogo fuori dalle mete tradizionali dove sarà difficile incontrare altri escursionisti! La partenza sarà dalla piccola frazione di Pantaneto (Comune di Monte Cavallo) salendo per Col di Mezzo, Collattoni, Monte Petetta, Poggio Martello, Cima Corno e poi rientro per il Sentiero Italia. Prezzo adulti: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 950 m Tempo di percorrenza effettivo: 4:30 ore Lunghezza: 15 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Avere buona preparazione fisica Ritrovo principale Ore 8:30 Bar Carnevali, Fraz. Maddalena, Strada Statale 77 della Val di Chienti, 28, 62034 Maddalena MC, Italia, Maddalena Vedi tutti i dettagli nel nostro sito