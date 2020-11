Descrizione evento: Tre Belle Domeniche per conoscere la bellezza di una terra straordinariamente ricca di storia, arte, natura e i tesori nascosti della provincia di Pesaro e Urbino. Ogni appuntamento è l'incontro guidato con la visione di un luogo d'arte e l'ascolto di un concerto, in un meraviglioso sito storico.

3 preziose occasioni per piccole, grandi Gite di Piacere.



La Bella Domenica di Urbania si terrà in un luogo d'arte speciale e di grande interesse turistico/culturale: il refettorio del convento di San Giovanni Battista al Barco Ducale.