Descrizione evento: Come gli anni scorsi, un’escursione nella notte di Halloween con la luna piena non poteva che essere… sul Monte Strega! Camminata serale fino alla cima dello Strega da dove osserveremo l’alba della luna, in uno scenario inusuale ma suggestivo e misterioso! A causa del covid, quest’anno niente scambio di dolci, biscotti e caramelle ma festeggeremo questa serata con storie e racconti con l’atmosfera tipica di Halloween! Percorso: Parco Daini - Le Fonti - Poggio Prato Tondo - Monte Strega - Parco Daini. Trasporto: mezzi propri Nota COVID-19 - Durante l’escursione dovremo mantenere il distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione ma solamente durante le soste ed in luoghi chiusi che non permettono la distanza di 2 m). - Lavarsi le mani col gel igienizzante a base alcolica dopo aver toccato oggetti estranei. - È vietato condividere cibi e bevande - Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, se si accusano sintomi simil-influenzali (dolori diffusi, febbre, raffreddore, tosse), se si è entrati in contatto con persone affette da Covid-19 nelle ultime 2 settimane o se si è sottoposti alla misura della quarantena, non si potrà partecipare all’escursione. - In caso di mancanza dei dispositivi di protezione interpersonale non si potrà partecipare all'escursione. - Non è possibile fare il car-sharing se non per brevi tratti, pertanto ognuno dovrà raggiungere il punto di partenza dell’escursione con la propria auto. Alcune di queste note non valgono per i congiunti. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di mercoledì 30 ottobre. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 350 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 7 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Parco Daini, ore 15:30, Unnamed Road, 60041 Sassoferrato AN, Italia, Vedi tutti i dettagli nel nostro sito