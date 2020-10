Descrizione evento: Un'escursione in lungo ed in largo sullo splendido altopiano dei Piani di Ragnolo a 1.500 m di altitudine nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. E' un'escursione ad anello dapprima tra i boschi ricchi di caprioli, dove faremo delle soste per avvistarli, per poi risalire nella zona più alta e panoramica passando per Punta del Ragnolo e Pizzo di Meta. Pranzo al sacco, ognuno provvede al proprio. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 400 m Tempo di percorrenza effettivo: 4 ore Lunghezza: 12 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 9:30 presso Baite del Ragnolo, 62035 San Lorenzo Al Lago MC, Italia, San Lorenzo Al Lago Vedi tutti i dettagli nel nostro sito