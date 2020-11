Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Escursione che si sviluppa interamente in bellissimi boschi racchiusi in una valle incontaminata alle pendici del Monte Pennino; passeggeremo in una incantevole faggeta vestita dei suoi colori autunnali fino a raggiungere la Bocchetta della Scurosa da cui il panorama si apre sui Piani di Colfiorito. Andata e ritorno dallo stesso sentiero Spostamento di circa 5 minuti di auto dal luogo di ritrovo al punto di partenza dell'escursione Prezzo adulti: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 580 m Tempo di percorrenza effettivo: 4.30 ore Lunghezza: 12 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 9:15 - Sefro (MC), , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito