Descrizione evento: Una lunga cavalcata dai panorami sconfinati lungo la dorsale dell'Appennino Marchigiano che va da Monte Igno a Monte Primo passando per i Piani di Montelago, Partiremo dal Piano Superiore dirigendoci verso nord attraverso l'ampio e morbido crinale che ci condurrà fin sulla vetta del Monte Primo (1301 m slm), che raggiungeremo passando per l'affilata cresta settentrionale. Dopo esserci goduti un meritato riposo avvolti da un panorama meravigloso che abbraccia gran parte della regione e regala viste inusuali e "strapiombanti" su Camerino e Pioraco, ci metteremo in cammino sulla via del ritorno passando per il Piano Inferiore di Montelago. Prezzo adulti: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 800 m Tempo di percorrenza effettivo: 5 ore Lunghezza: 17 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Avere buona preparazione fisica Ritrovo principale Ore 9:00 Di fronte al Ristoro Montelago, , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito